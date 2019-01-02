الثامنة ليلا.. آخر أجل للمترشحين لعضوية مجلس الأمة تقديم الطعون

أمهل المجلس الدستوري المترشحين لعضوية مجلس الأمة إلى غاية الثامنة من مساء اليوم من أجل تقديم الطعون، في نتائج التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

واشترط سابقا المجلس الدستوري، أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الأمة بالولاية المعنية.

وأن يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الأربع وعشرون ساعة الموالية.

لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة.

وأوضح خبراء في القانون الدستوري، أنه في حال عدم تقديم الطعون في 24 ساعة، أي حتى الثامنة من مساء اليوم.

فإن المجلس الدستوري سيعتبر النتائج نهائية بينما سينتظر ثلاثة أيام للفصل في الطعون التي تصله.