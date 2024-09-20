الثاني هواة.. الحراش تعود بفوز ثمين من واد سوف و”الجياسدي” تتعادل مع المقرن
بقلم فيصل زيان بوزيان
عرفت الجولة الأولى من بطولة القسم الثاني هواة وسط شرق، تسجيل اتحاد الحراش، أول فوز خارج الديار.
عند مواجهة المستضيف، الاتحاد السوفي، مساء اليوم الجمعة، بملعب 1 نوفمبر بالشط بواد سوف.
وسجل هدف اتحاد الحراش، المهاجم، عبيد، في الدقيقة 44 من الشوط الأول.
فيما فرض نادي أولمبيك المقرن، التعادل على مستضيفه، شبيبة جيجل، بهدف في كل شبكة.
باقي نتائج المباريات جاءت على النحو التالي:
- شباب باتنة 0 اتحاد الشاوية 1
- شبيبة برج منايل 1 اتحاد ورقلة 1
- مولودية قسنطينة 1 هلال شلغوم العيد 0
- نادي التلاغمة 2 جمعية الخروب 2
- اتحاد عنابة 1 مولودية باتنة 0
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