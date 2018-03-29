الثروة السمكية مهددة بالزوال بالطارف

تحتوي ولاية الطارف على عدد كبير من المناطق الرطبة ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية العالمية موزعة بين بحيرات ومستنقعات وسبخات.

و لكن أصبح اليوم النظام االبيئي بالطارف يشهد إختلالا لعدة أسباب أهمها إهمال واضح وقلّة في الصيانة وغياب المراقبة من طرف السلطات المعنية.

وهذا ما أصبح يهدد الثروة السمكية الهائلة التي تضمن وجود أنواع نادرة من الأسماك.

و قال خير الدين محمد لمين مهندس فلاحي بشركة “إيندا كارب”، أن هذه الثروة السمكية مهددة بالزوّال بسبب الصيد العشوائي.

وعدم إحترام المقاييس العالمية للنظام البيئي.