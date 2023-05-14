الثروة الغابية وشهادتي الماجستير والدكتوراه على طاولة مجلس الوزراء

يترأس، في هذه الأثناء، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، إجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد يتناول الإجتماع مشروع قانون، يتعلق بالغابات والثروة الغابية وعروضا، تخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023. بالإضافة كذلك إلى واقع وآفاق المدارس العليا للتعليم العالي، وآخر متعلق بقطاع المناجم.