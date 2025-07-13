الثقافة الجزائرية تتجلى في أبهى حلتها في صالون الحلي التقليدية

نظمت مؤسسة GAIA Event Planner، صالون الحلي التقليدية، بمركز الفنون بديوان رياض الفتح OREF، وسط حضور معتبر من الجمهور والعائلات والمهتمين بالحرف التقليدية والثقافة الجزائرية.

وعرف اليوم الأول من الفعالية عرضًا متنوّعًا لمنتجات تقليدية أصيلة من مختلف مناطق الوطن. إلى جانب تصاميم عصرية مستوحاة من التراث الثقافي الجزائري، تعكس تزاوجًا أنيقًا بين الماضي والحاضر.

وقد أبدع الحرفيون المشاركون في تقديم قطع متميزة من الحلي، المطرزات، والملبوسات التقليدية. في مشهد يبرز ثراء الموروث الثقافي الوطني وتجدده.

وأكد المنظمون أن هذه التظاهرة، التي تستمر إلى غاية 13 جويلية الجاري، تهدف إلى إحياء فنون الحلي التقليدي. وتشجيع الحرفيين المحليين، فضلاً عن توفير فضاء تفاعلي يجمع بين الإبداع، التراث، والتسويق الثقافي.

هذا ويتضمّن البرنامج اليومي للصالون مجموعة من الورشات التفاعلية الموجهة للأطفال، وعروض أزياء. إلى جانب تكريمات وسهرات فنية مميزة، ما يمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة.

وقد لقيت الفعالية منذ لحظاتها الأولى تفاعلًا لافتًا من طرف الزوار، الذين عبّروا عن إعجابهم بجودة المعروضات وثراء المحتوى. مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الهوية الوطنية والتعريف بالحرف اليدوية الجزائرية داخل الوطن وخارجه.