الثلاثاء أوّل أيام رمضان في الجزائر

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لسنة 1442 ه.

وأوضح بيان اللجنة ان اليوم الإثنين هو عرة شهر رمضان المبارك والمتمم لشهر سعبان 1442 الوافق لـ 12 أفريل 2021.

وبهذا فإن فسيكون يوم غد الثلاثاء 13 أفريل 2021 الموافق لـ 1رمضان 1442.

وبهذه المناسبة ندعوا الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام وأن يرفع عناوعن سائر بلاد المسلمين البلاء والوباء.

هذا وإجتمعت اليوم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية اليوم بدار الغمام بالمحمدية في العاصمة لرصد هلال رمضان هذا العام .