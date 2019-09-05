الثلاثاء القادم يوم عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن الثلاثاء القادم يوم عطلة مدفوع الأجر والمصادف ليوم عاشوراء من كل سنة.

واوضح بيان المديرية أن يوم عاشوراء المصادف يوم الثلاثاء القادم يوم عطلة مدفوعة الاجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية.

ويمس ذات البيان أيضا الهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.

وأضاف ذات البيان أنه “يتيعن على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة “.

لذا وجب “اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.