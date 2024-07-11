الثلاثاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر 

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن يوم الثلاثاء المصادف للعاشر من محرم1446 هجري، الموافق لـ 16 جويلية 2024، عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة يوم عاشوراء.

وأوضحت ذات المديرية في بيان لها أنه “بمناسبة يوم عاشوراء, وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم، فإن يوم الثلاثاء العاشر من محرم 1446 هجري, الموافق لـ 16 جويلية 2024، يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أوبالساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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