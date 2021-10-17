الثلاثاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة, وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وجاء في بيان للمديرية، اليوم الأحد، أن يوم الثلاثاء “عطلة مدفوعة الأجر لكافة المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة, وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما فيه ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة”.

وأشار البيان، إلى أنه “يتعين على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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