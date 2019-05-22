“الثلاثاء 4 جوان أول أيام عيد الفطر..!”

قال إن الرؤية ستكون ممكنة في البقاع المقدسة وفي الجزائر وكافة بقاع العالم.. بوناطيرو:

أكّد الخبير في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء الفلكية، لوط بوناطيرو، أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء 4 جوان 2019.

حيث ستكون رؤية الهلال ممكنة في أغلب بقاع العالم وسيكون عدد أيام الشهر الفضيل 29 يوماً فقط هذا العام.

وقال بوناطيرو في اتصال بـ”النهار”، أمس، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن اقتران الشمس بالقمر .

سيكون يوم الإثنين 3 جوان الموافق لـ29 رمضان على الساعة العاشرة صباحا ودقيقتين بالتوقيت العالمي.

ومساء نفس اليوم بعد غروب الشمس سيكون القمر ابتعد عن الشمس بما يقارب زاوية 5 درجات، وبالتالي رؤية أصغر هلال تكون ممكنة.

وكلما ذهبنا غربا الرؤية ستتضح أكثر والزاوية تكبر أكثر، وبالتالي تكون الرؤية ممكنة في البقاع المقدسة وفي الجزائر وكافة بقاع العالم.

وتابع الخبير في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء الفلكية، أن أول شوال سيكون يوم الثلاثاء 4 جوان وهو أول أيام عيد الفطر، وسيكون عدد أيام الشهر الفضيل 29 يوماً فقط هذا العام.