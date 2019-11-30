الثلاثي الجزائري يقود تشكيلة الترجي في مواجهة الرجاء

ستشهد مباراة الداربي، التي ستجمع نادي الترجي التونسي، بنظيره الرجاء البيضاوي المغربي، لحساب رابطة أبطال إفريقيا، مشاركة ثلاثة جزائريين.

وكشف نادي الترجي التونسي، عن تشكيلته الأساسية التي سيدخل بها هذه المواجهة، والتي ضمت الثلاثي الجزائري إلياس شتي، بدران، وبن غيث.

ويعد الثلاثي الجزائري ركيزة أساسية في تشكيلة ناديهم الترجي التونسي، الطامح لتحقيق أول فوز له في دور المجموعات من رابطة الأبطال.

يذكر أن الترجي التونسي، سيحل ضيفا سهرة اليوم السبت، نادي الرجاء البيضاوي المغربي، لحساب الجولة الأولى من رابطة أبطال إفريقيا.