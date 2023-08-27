الثلاثي المنور وقمرود وبن عمراوي جديد إتحاد خنشلة

أعلنت إدارة فريق إتحاد خنشلة عن التعاقد مع اللاعب عبد المالك المنور بعدما نجح في فسخ عقده بالتراضي مع شباب بلوزداد.

وقالت إدارة خنشلة انها تعاقدت مع المنور لموسمين قادما من نادي جمعية وهران، وهو الذي سبق له و أنا تعاقد مع شباب بلوزداد في ظروف مبهة قبل أن يفسخ عقده في سابقة من نوعها.

كما رحبت إدارة “السيسكاوة” باللاعب الفنان الذي ينتظر ان ي قدم الكثير لفريق الشرق الجزائري.

كما تعاقدت إدارة خشنلة مع اللاعب محمد قمرود لموسمين قادما من نادي شبيبة القبائل، إلى جانب الظفر بصفقة الظهير الايسر بن عمراوي عبد الرزاق بعقد لموسمين قادما منا نادي التحدي الليبي.

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