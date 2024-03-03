الثلوج الكثيفة تجتاح 8 ولايات بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من اجتياح ثلوج كثيفة للعديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بالثلوج هي كل من تبسة، خنشلة، باتنة. إضافة إلى سطيف، برج بوعريريج، البويرة، بجاية، تيزي وزو.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط امطار رعدية غزيرة، وهبوب رياح قوية وزوابع رملية في العديد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الأول، فإن استمرار تساقط الأمطار الرعدية سيكون إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد. في الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، غليزان، عين الدفلى، البليدة، المدية.

كما يخص هبوب الرياح القوية كل من ولايات جيجل، بجاية، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، مستغانم، وهران، عين تيموشنت. تلمسان، معسكر، النعامة، تيسمسيلت، تيارت، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، باتنة، بسكرة، اولاد جلال، المغير. وهذا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.