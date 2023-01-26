الثلوج تتسبب في غلق العديد من الطرقات وهذه قائمتها

كشفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الخميس، عن الطرقات المقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب بيان لذات المصالح، تتمثل الطرق المقطوعة فيما يلي:

ولاية تيزي وزو

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، بالضبط على مستوى فج شلاطة ببلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 09 على مستوى منطقة فج شلاطة ببلدية بني زيكي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الولائي رقم 251 على مستوى منطقة فج الشريعة ببلدية بني زيكي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية البويرة

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو وإفرحونن، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة ببلدية الأصنام، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 62 الرابط بين بلديتي الدشمية وسور الغزلان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديات زيدان والمعمورة والدشمية، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الولائي رقم 94 على مستوى بلدية زيدان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية سكيكدة

الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين ولبلدية أولاد أحبابة وولاية قالمة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الولائي رقم 132 الرابط بين واد الزهور وأخنق مايون، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية بجاية

الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الولائي رقم 15 على مستوى قرية أميسوان بلدية تيمزريت، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية البليدة

الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة وحمام مولوان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية سطيف

الطريق الوطني رقم 77 أ الرابط بين بلديتي العلمة وفرجيوة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 76 الرابط بين بلديتي قنزات وحربيل وكذا بين بلديتي قنزات وبرج زمورة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية بالضبط على مستوى بلدية عموشة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الولائي رقم 118 على مستوى بلدية تاشودة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية تلمسان

الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين ولايتي النعامة وتلمسان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 54 الرابط بين بلديتي تلمسان وبني سنوس، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 22 س الرابط بين بلديتي اولاد ميمون وتلمسان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الولائي رقم 70 على مستوى بلدية تالوت، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الولائي رقم 111 على مستوى منطقة المفروش بلدية تيرمي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الولائي رقم 103 على مستوى قرية تاجموت بلدية القور، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الولائي رقم 111 على مستوى قرية مزوغن ببلدية أولاد ميمون، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 99 الرابط بين بلديتي بني بوسعيد والبويهي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية تبسة

الطريق الولائي رقم 08 على مستوى منطقة الدكان بلدية الماء الأبيض، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية سيدي بلعباس

الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي واد السبع والتلاغ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الولائي رقم 55 على مستوى بلدية الضاية، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الولائي رقم 39أ على مستوى بلدية الضاية، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية ميلة

الطريق الإجتنابي للوزن الثقيل الرابط بين بلديتي ميلة وسيدي خليفة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.