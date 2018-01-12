الثلوج تتسب في غلق 4 طرق بـ 3 ولايات

تسببت الثلوج المتساقطة ليلة أمس الخميس، في غلق طريقين وطنيين وطريقين ولائيين بكل من ولاية البويرة وبجاية وتيزي وزو.

وقد أدت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 15 بالمكان المسمى فج تيروردة بلدية أغبالو ولاية البويرة بسبب تساقط ثلوج

كما شلت حركة المرور في الطريق الولائي رقم 159 الرابط بين الطريق الوطني رقم 26 أ وبلدية اوزلاقن على مستوى قرية ألما بلدية شلاطة بسبب تساقط ثلوج .

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 26 أ الحجرة الكيلومترية 12الى 20 كلم ولاية بجاية .

كما أدت الثلوج لغلق الولائي رقم:253 الرابط بين تيزي وزو وبجاية على مستوى منطقة فج شلاطة بلدية اليلتن .