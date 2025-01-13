الثلوج تحاصر هذه الولايات.. طرقات مغلقة وصعوبة في السير

تسببت الثلوج الكثيفة التي تساقطت على المرتفعات الداخلية للوطن في غلق العديد من الطرقات والمحاور. وكذا صعوبة في السير ببعض المقاطع.

وأعلنت مصالح الدرك الوطني، أنه وبولاية البويرة فالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام واكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلدية الصهاريج/ البويرة و واسيف/تيزي وزو. بمنطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج مغلق. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بكول تيروردة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما سجلت مصالح الدرك الوطني صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 64 في شطره الرابط بين بلديتي بعطة “المدية” و بوقرة “البليدة” بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية تيزي وزو، الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلدية بومهدي ومنطقة أسول، مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان مغلق. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية في فج شلاطة بلدية إليلتن/تيزي وزو، مغلق. الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية. بمنطقة شلاطة بلدية بني زيكي /تيزي وزو ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي بجاية، الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، على مستوى فج شلاطة بلدية شلاطة مغلق بسبب تراكم الثلوج

بالمقابل وبولاية برج بوعريريج، فالطريق الوطني رقم 106 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج وبجاية. بمنطقة المشرع بلدية ثنية النصر مغلق. والطريق الوطني رقم 76 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج وسطيف بمطقة المدافع بلدية برج زمورة مغلق. كما أن الطريق الولائي رقم 43 بمنطقة تراكبت بلدية القلة مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية سطيف، الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، بلدية عموشة مغلق. الطريق الوطني رقم 09 أ الرابط بين بلديتي عموشة واوريسيا على مستوى قرية الضيافات بلدية عموشة مغلق. والطريق الوطني رقم 76 الرابط بين بلديتي قنزات وحربيل على مستوى بلدية قنزات، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

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