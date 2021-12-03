الثلوج تحاصر 10 ولايات.. طرقات مغلقة والدرك الوطني يحذّر

أفادت قيادة الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة خاصة مع تساقط الأمطار والثلوج أدت إلى غلق العديد من الطرقات بسبب تراكم الثلوج.

وحسبما أعلنت عنه مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه على المواطنين ومستعملي الطريق السيار “شمال-جنوب” ببلدية بن شكاو بولاية المدية. ومستعملي الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلديتي تافراوت وسيدي زهار بولاية المدية. إلى أخذ الحيطة والحذر مع رفع درجة التركيز أثناء السياقة وتخفيض السرعة قدر الإمكان.

كما تسبب التساقط الكثيف للثلوج بولاية البويرة في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأصنام. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج/ البويرة و واسيف/تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج.

كما أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية تيزي وزو، فالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان. مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 72 الرابط بين بلديتي سدي نعمان و مكودة على مستوى قرية الزاوية.

ناهيك عن الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إييودرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج. كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية إيليلتن وبلدية شلاطة /بجاية. والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي أيلولة أومالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية بجاية، الطريق الوطني رقم 26أ على مستوى قرية مليحة بلدية شلاطة مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الدرك الوطني يدعو مستعملي الطريق والمسافرين الى توخي الحذر بسبب الثلوج

من جهتها دعت مصالح الدرك الوطني كافة مستعملي الطريق بتفادي التنقل إلى المناطق التي تشهد تساقط الثلوج على غرار منطقة الشريعة وتيكجدة لسلامتهم وأنهم خاصة نهاية الأسبوع.

وكشفت ذات المصالح، أن هناك صعوبة في السير بولاية برج بوعريريج بالطريق الوطني رقم 106 في شطره الرابط بين بلديتي ثنية النصر وإغيل علي (بجاية)، بسبب تساقط الثلوج.

بالإضافة إلى ولاية سوق اهراس فاليقظة مطلوبة على مستوى مفترق الطرق الوطنية 81 81أ بالراقوبة، بسبب تساقط الثلوج.

أما بولاية أم البواقي، اليقظة مطلوبة بالطريق الوطني رقم 10 الرابط بين بلديتي مسكانة وعين البيضاء على مستوى الزرق، بسبب تساقط الثلوج. داعية المواطنين إلى تخفيض السرعة قدر الإمكان كون الطريق زلجة لتفادي الإنزلاق وترك مسافة الأمان بين المركبات .

ولاية سطيف اليقظة مطلوبة بالطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية بسبب تساقط الثلوج. أما بولاية سيدي بلعباس فاليقظةمطلوبة بالطريق الوطني رقم 95 في شطره الرابط بين بلديتي راس الما والحصيبة بسبب تساقط الثلوج.

كما عرفت ولاية الأغواط تساقط للثلوج، حيث دعا الدرك الوطني إلى التحلي باليقظة بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين بلديتي الأغواط وأفلو. والطريق الوطني رقم 47 الرابط بين بلديتي أفلو والبيض.

ولاية الشلف، الطريق الولائي رقم 44 الرابط بين بلديتي تلعصة وسيدي عبد الرحمان. بالمكان المسمى الجرف الأزرق، مغلق بسبب إنجراف التربة وتساقط الحجارة.

ولاية مستغانم، الطريق الولائي رقم 60 الرابط بين بلدية سيدي بلعطار والطريق الوطني رقم 11 بالضبط المكان المسمى شعبة قدور. مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.