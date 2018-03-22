الثلوج تحاصر 11 ولاية

أدى التراكم الكبير للثلوج المتساقط في غلق 24 طريق وطني وولائي عبر 11 ولاية.

وقال الرائد أحمد بن شارف رئيس مركز مكتب الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، أن الثلوج تسببت في شل حركة المرور.

مشيرا إلى أنه تم غلق الطرقات على مستوى 11 ولاية و13 طريق وطني و11 طريق ولائي.

مفيدا بأن الولايات المعنية هي: برج بوعريريج، قسنطينة، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، سطيف، عين الدفلى، أم البواقي.

بالإضافة إلى سيدي بلعباس وبجاية، أين تعمل مصالح الدرك رفقة المصالح المختصة على فتح الطرقات.

كما أشار إلى أن أهم الطرقات هي الطريق السيار على مستوى ولاية برج بوعريريج بمنطقة الياشير.

الطريق السيار “شرق _غرب” على مستوى جبل الوحش، والطريق رقم 33 و15 العابرة لولاية البويرة وتيزي وزو، وتيكجدة.

أما بولاية تلمسان مغلقة بالطريق رقم 22 على مستوى منطقة سبدو.

سيدي بلعباس الطريق رقم 94 و13، ولاية ميلة على مستوى الطريق 100 بين شلغوم العيد وفرجيوة.

ولاية عين الدفلى الطريق رقم 65 الرابط بين الحسينية وثنية الحد وكذا الطريق رقم 10 بأم البواقي والطريق رقم 26 أ ببجاية.