الثلوج تستمر في غلق الطرقات وتشل حركة المرور

تسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة والثلوج التي عرفتها الولايات الشمالية للوطن في غلق الطرقات الوطنية والولائية ببعض الولايات.
ففي ولاية البويرة، يبقى الطريق الوطني رقم 33 مغلق على مستوى منطقة تيكجدة وبلدية الأصنام بسبب تراكم الثلوج.
بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج مغلق بسبب تراكم الثلوج.
كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 15 على مستوى قرية عين زبدة بلدية أغبالو.
أما بولاية تيزي وزو، فالطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.
وكذلك الطريق الوطني رقم 15 على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.
وتسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إبودرارن.
ناهيك عن غلق الطريق الولائي رقم 253 على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن بسبب تراكم الثلوج
والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية، بالضبط على مستوى بلدية إيلولة أومالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.
وتسببت الثلوج أيضا في غلق الطريق الولائي رقم 251 على مستوى بلدية بوزقن.
التعليقات (0)