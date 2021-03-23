الثلوج تستمر في غلق الطرقات وتشل حركة المرور

تسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة والثلوج التي عرفتها الولايات الشمالية للوطن في غلق الطرقات الوطنية والولائية ببعض الولايات.

ففي ولاية البويرة، يبقى الطريق الوطني رقم 33 مغلق على مستوى منطقة تيكجدة وبلدية الأصنام بسبب تراكم الثلوج.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 15 على مستوى قرية عين زبدة بلدية أغبالو.

أما بولاية تيزي وزو، فالطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.