الثلوج تستمر في غلق بعض الطرقات الوطنية والولائية

تسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة وتساقط الثلوج الكثيف في غلق بعض الطرقات الوطنية والولائية.

وقد أدت الثلوج إلى غلق الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام.

كما أن الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 15 على مستوى قرية عين زبدة بلدية أغبالو ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية تيزي وزو، فقد تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

وكذلك الطريق الوطني رقم 15 على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الثلوج تسببت كذلك في غلق الطريق الولائي رقم 253 على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن.