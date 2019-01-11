الثلوج تشل حركة الطرقات والجيش يتدخل لفك الغزلة بمنطقة الشريعة في البليدة

تسبب التساقط الكثيف للثلوج ما بين ليلة الخميس الى الجمعة والدي وصل سمكه إلى 25 سم بمنطقة الشريعة السياحية في شل حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين البلديتي البليدة والشريعة.

وكذا الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين تباينت وشريعة أمام المئات من السياح.

حيث تمكنت كل مديرية الاشغال العمومية لولاية البليدة وبتدخل الجيش والدرك الوطني والحماية المدنية من إعادة فتح الطريق وفك العزلة بعد ساعات من انسداد الطريق.

كما كشف لنهار الملازم عادل زغيمي المكلف بالاعلام بمديرية الحماية المدنية بالبليدة أنه إثر التقلبات الجوية المسجلة عبر إقليم ولاية البليدة نصبت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة خلية متابعة وجهاز أمني على مستوى النقاط السوداء المحتملة.

وهذا بالتنسيق مع قطاع الأشغال العمومية والمصالح البلدية لكل قطاع و تدخل كاسحات الثلوج ببلدية الشريعة.

وأنه تم تسجيل انسداد جزئي على مستوى كل من الطريق الوطني رقم 08 د الرابط بين الأربعاء و تابلاط والطريق الولائي 49 الرابط بين تابينات والشريعة والطريق الولائي الرابط بين عين الرمانة والضاية.

كاشفا هذا الاخير أن العملية ما تزال متواصلة لفتح الطرقات دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.