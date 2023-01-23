الثلوج تصل إلى بشار وولايات أخرى غدا

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و900 متر بعدة ولايات.

وستعرف ولاية بشار، حسب ذات النشرية، تساقط للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 و900 متر. ويمكن أن ينخفض مستوى التساقط بين 600 و700 مترا خلال الليل.

ويتراوح سمك الثلوج بين 05 و10سم، حيث يبدأ التساقط على الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الثلاثاء. ليستمتر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم الأربعاء.

فيما أفادت نشرية أخرى، بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 و900 متر. ويمكن أن ينخفض مستوى التساقط بين 600 و 700 متر خلال الليل.

ويتراوح سمك الثلوج بين 10 و15سم، ويبدأ التساقط على الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الثلاثاء. ليستمتر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الأربعاء.

وتتمثل الولايات المعنية في هذه النشرية، في كل من جنوب تلمسان وجنوب سيدي بلعباس، النعامة والبيض.