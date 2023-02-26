الثلوج تعرقل حركة المرور بهذه الولايات

حذّرت مصالح الدرك الوطني من صعوبة السير بسبب التساقط الكثيف للثلوج ببعض الولايات الداخلية. مما تسبب في عرقلة حركة المرور.

وأشارت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن التساقط الكثيف للثلوج بولاية تيارت تسبب في صعوبة السير بالطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلديتي فرندة و تيارت.

كما تعرف ولاية تسمسيلت صعوبة السير على مستوى كل من الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ثنية الحد و تيسمسيلت. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 65 في شطره الرابط بين ثنية الحد و الحسنية و الطريق الوطني رقم 60. الرابط بين ثنية الحد و برج الأمير عبد القادر بسبب كثافة الثلوج.