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الثلوج تعيق حركة السير بالمحاور الجبلية في باتنة  

أخبار الجزائر
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الثلوج تعيق حركة السير بالمحاور الجبلية في باتنة  
بقلم م. فيصل

شهدت الساعات الأولى من نهار اليوم الأربعاء على مرتفعات بلديات ثنية العابد، وآريس، وإيشمول بباتنة، عرقلة حركة السيربسبب تساقط الثلوج.

وحسب الحماية المدنية فقد تدخل الاعوان لتقديم المساعدة للعالقين على بعض محاور الطرقات الجبلية بهذه الجهة من الولاية. ومستعملي الطريق عل محور الطريق الوطني رقم 87 ببلدية ثنية العابد وتحديدا بمنطقتي”ثنية الرصاص” و”قرزة” حيث بلغ سمك الثلوج 10سنتيمترات.

كما تم التدخل على على مستوى محور الطريق الوطني رقم 31  بمنطقتي “عين الطين” و”تزوكت” ببلدية آريس و كذلك على شطره الواقع ببلدية  إيشمول .

وأيضا في تسهيل حركة المرور على هذه المحاور الجبلية التي تفاجأ مستعملوها بتراكم الثلوج عليها.

وفي إشارة إلى أن حركة السير عادت بصورة  طبيعية إلى هذه الطرقات بعد ظهر اليوم فيما بقيت الثلوج متراكمة على حوافها .

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