الثلوج تغلق الطرقات بعدة ولايات

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج منذ أمس في غلق العديد من الطرقات والمحاور في عدة ولايات.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك، فإن الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام واكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية “الصهاريج، البويرة” و “واسيف/تيزي وزو”. بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج مغلق بسبب تراكم الثلوج. كما أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى كول تيروردة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية تيزي وزو، الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين بلدية بومهدي و منطقة أسول، مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج. كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية. بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن/تيزي وزو.

