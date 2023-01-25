الثلوج تغلق الطرقات عبر 5 ولايات.. منها الشريعة وحمام ملوان

افادت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج، تسبب في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب ما كشفت عنه في آخر تحديث لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية آيت بومهدي.

كما تشهد بعض طرقات ولاية البويرة، تراكم الثلوج، على غرار الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأصنام. والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية الصهاريج.

وتعرف ولاية سكيكدة هي الأخرى، تراكم للثلوج، حيث أغلقت الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين ولبلديتي واد الزهور وأخنق مايون.

وفي بجاية، أغلقت الثلوج الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة.

كما يشهد الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة، الطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة و حمام ملوان تراكم للثلوج.