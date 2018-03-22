الثلوج تغلق الطرقات وتشل حركة المرور

أخبار الجزائر
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الثلوج تغلق الطرقات وتشل حركة المرور صورة مركبة
بقلم أمينة لعلالي/مراسلون

عرفت العديد من الولايات الشرقية تساقط كثيف للثلوج منذ ليلة أمس الأربعاء.

حيث عرفت ولاية سطيف خروج لعناصر الدرك الوطني لإزاحة الثلوج من الطريق السيار.

وكشفت مصادر النهار أن هناك عائلات عالقة بسبب الثلوج.

أما في ولاية المدية فقد تم تسجيل سقوط كثيف للثلوج على كامل المرتفعات التي يفوق علوها 600 م.

كما شهدت حركة المرور توقف في المدخل الشرقي للمدية كل من بن شيكاو ووزرة.

وفي ولاية ميلة، تم تسجيل شلل في الطرقات بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

كما تم إحصاء تضرر في الأسواق خاصة الماشية.

أما ولاية باتنة فكان لها نصيب من الرداء الأبيض.

 https://www.youtube.com/watch?v=kcl_88plmx8


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