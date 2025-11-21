الثلوج تغلق الطرق بهذه الولايات 

نشرت مصالح الدرك الوطني اليوم الجمعة حصيلة الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة .

وأوضحت المصالح ذاتها عبر صفحتها على فيسبوك انه تم تسجيل عدة طرق مغلقة بسبب الثلوج عبر ولايتين .

وسجلت ولاية تيزي وزو غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، بسبب تراكم الثلوج.

وأيضا الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

بينما بولاية البويرة الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية اغبالو ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وأيضا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأصنام.

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور كما تنصح مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر.