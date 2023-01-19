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قناة النهار

الثلوج تغلق الطريق الوطني رقم 5 بين برج بوعريريج وبلدية اليشير

بقلم قناة النهار
الثلوج تغلق الطريق الوطني رقم 5 بين برج بوعريريج وبلدية اليشير
الثلوج
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الثلوج تغلق الطريق الوطني رقم 5 بين برج بوعريريج وبلدية اليشير

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رابط دائم : https://nhar.tv/eOkT2
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