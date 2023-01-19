قناة النهار الثلوج تغلق الطريق الوطني رقم 5 بين برج بوعريريج وبلدية اليشير بقلم قناة النهار نشر في 19 جانفي 2023 - 08:45 الثلوج شارك غرِّد أرسل 208 0 الثلوج تغلق الطريق الوطني رقم 5 بين برج بوعريريج وبلدية اليشير إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eOkT2 اقرأ أيضا مجمع سيفيتال يطلق تجارب أولية لزراعة الشمندر السكري في الجزائر قناة النهار 11 جانفي نشوب حريق بمحل للأكل داخل المركز التجاري باب الزوار قناة النهار 01 جانفي سكيكدة : زيت بومسسلي مذاق مميز و طريقة خاصة في تحضيره قناة النهار 31 ديسمبر دلال خير: شقيقان مصابان بالفشل الكلوي يعانيان من آلام لا توصف ويحتاجان لزراعة الكلى في أقرب وقت قناة النهار 30 ديسمبر "رخروخ :" نسبة إمتلاء السدود تراجعت بـ5 بالمائة قناة النهار 15 جانفي صليحة شرفاوي: جلسات عمل مراطونية وخرجات الوزير كانت ليلا ونهار لتسريع الإنجاز قناة النهار 14 جانفي النهار breakfast مع الشاف نوح : طاجين الملوك و salade de fruits قناة النهار 07 جانفي غليزان: إسماعيل.. شاب يسترزق من تصليح الأواني المنزلية قناة النهار 16 جانفي "طالع هابط: الشيخ النوي.. 2000 سكن عدل في الرغاية.. "ماعندهم لا حوانت لا أمن قناة النهار 01 جانفي الكشف عن تميمة الشان قناة النهار 29 ديسمبر