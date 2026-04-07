الثلوج تغلق العديد من الطرقات !

تسببت التقلبات الجوية المحملة بالثلوج الكثيفة، والتي شهدتها العديد من ولايات الوطن في غلق العديد من الطرقات والمحاور.

ففي ولاية تيزي وزو أغلقت الثلوج المتراكمة الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

كما أغلقت الثلوج الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو ولاية بجاية. والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصحاريج. ورقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول، وتيكجدة بلدية الأسنام.

أما بولاية البليدة، فسجل الدرك الوطني غلق الطريق الولائي رقم 110 الرابط بين ولايتي البليدة وتيبازة بالضبط على مستوى بلدية بن خليل بسبب إرتفاع منسوب المياه. فيما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

