الثلوج تغلق طرقات 5 ولايات

أعلنت مصالح الدرك الوطني، في آخر تحديث لها، للطرقات المغلقة، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من المحاور. على غرار الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

إضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن. وكذا الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو. بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان. والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

كما أغلقت الثلوج، الطريق الولائي رقم 56 على مستوى منطقة الشريعة بلدية أوزلاقن في بجاية. وتسببت التلقبات الأمطار الغزيرة على عنابة في انجراف التربة على مستوى الطريق الولائي رقم 16 أ على مستوى حي الإيدوغ بلدية سرايدي.

وعثر أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني، السبت، على 15 شخصا عالقا وسط الثلوج، من بينهم شابين مغمى عليهما جراء البرودة الشديدة.

وحسب بيان الدرك الوطني، إنه تم العثور على 15 شخصا عالقين أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتسافت بدورية لمتابعة حالة الطرقات عبر الاقليم رفقة مصالح بلدية ابودرارن والاشغال العمومية بواسيف.

وحسب ذات البيان، فإن 15 شخصا كانوا قادمين من بلدية ذراع بن خدة بغرض التنزه من بينهم شابين وجدا في حالة اغماء جراء البرودة الشديدة على مستوى الطريق الوطني رقم 30 المغلق بسبب الثلوج. في شطره الرابط بين بلدية ابودرارن إلى غاية منطقة تيزي نكويلال حدود ولاية البويرة.