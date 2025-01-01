الثلوج تغلق هذه الطرقات بالأغواط  

تسببت الثلوج الكثيفة التي شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الساعات الأخيرة، في قطع عدد من الطرقات الوطنية.

وأفادت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها الرسمية “طريقي”، أن ولاية الأغواط شهدت غلق عدة طرق وهي الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي الأغواط وتيارت، بالضبط على مستوى منطقة الخنق بآفلو، وكذلك على مستوى منطقة الجدر بلدية وادي مرة مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولايتي الأغواط والبيض، في شطره الرابط بين بلديتي أفلو وبريدة .

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 01 أ الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة، بالضبط على مستوى بلدية سيدي بوزيد.

واشارت ذات المصالح أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور

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