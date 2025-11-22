الثلوج تغلق هذه الطرقات بتيزي وزو والبويرة

نشر مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة “طريقي”، قائمة الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج على مستوى ولايتي تيزي وزو والبويرة.

تيزي وزو

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 30 ب على مستوى منطقة تالة قيلاف بلدية بوغني مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 09 على مستوى قرية مزقن بلدية أيلولة أومالو مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 253 على مستوى فج شلاطة بلدية ايليلتن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

البويرة

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية اغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما أشار المصدر نفسه، أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

