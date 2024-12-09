الثلوج تغلق هذه الطرقات

تسببت الثلوج التي تساقطت منذ ليلة أمس في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر ولايتي البويرة وتيزي وزو.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. مغلرق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية إيبودرارن مغلق بسبب الثلوج.

أما بولاية البويرة، فالطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصحاريج مغلق بسبب تراكم الثلوج. و الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقتي ايكوكار بلدية بشلول و تيكجدة بلدية الأسنام مغلق.

كما تسببت الثلوج أيضا في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية أغبالو ، بسبب تراكم الثلوج.

وأضافت ذات المصالح، أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور. داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة و الحذر.