الثلوج تغلق هذه الطرق 

أعلنت مصالح الدرك الوطني اليوم أن التقلبات الجوية الاخيرة تسببت في غلق عدد من الطرقات عبر العديد من ولايات الوطن.

وفقا لبيان المصالح ذاتها عبر صفحة طريقي على فيسبوك غلق عدد من الطرق عبر كل من ولاية تيزي وزو والبويرة .

وسجلت ولاية البويرة غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. وهذا على مستوى منطقتي ايكوكار بلدية بشلول و تيكجدة بلدية الأسنام .

وعلى مستوى ولاية تيزي وزوغلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، بسبب تراكم الثلوج.

وأيضا غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق تراكم الثلوج.

في حين الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية إبودرارن، مغلق بسبب تراكم الثلوج .