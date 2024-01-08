الثلوج تغلق 5 طرق عبر ولايتي تيزي وزو والبويرة

لاتزال بعض لطرق الونية والولائية مقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة التي تشهدها العديد من ولايات الوطن، حسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني.

وأوضحت ذات المصالح، أن تراكم الثلوج تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن.

كما تسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول، وتيكجدة بلدية الأسنام.

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