الثلوج والأمطار تغلق الطرق بهذه الولايات
بقلم م. فيصل
نشرت قيادة الدرك الوطني معطيات محدّثة بشأن الطرقات المقطوعة بسبب التقلبات الجوية.
وحسب بيان ذات المصالح عبر صفحة طريقي تسببت التقلبات الجوية الاخيرة في غلق عدد من الطرقات عبر 3 ولايات.
تيزي وزو:
الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.
البويرة:
الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.
معسكر:
الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين والمحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.
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