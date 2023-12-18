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أخبار الجزائر

الثلوج والأمطار تغلق الطرق بهذه الولايات

بقلم م. فيصل
الثلوج والأمطار تغلق الطرق بهذه الولايات
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نشرت قيادة الدرك الوطني معطيات محدّثة بشأن الطرقات المقطوعة بسبب التقلبات الجوية.

وحسب بيان ذات المصالح عبر صفحة طريقي تسببت التقلبات الجوية الاخيرة في غلق عدد من الطرقات عبر 3 ولايات.

تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

البويرة:

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

معسكر:

الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين والمحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية  مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

رابط دائم : https://nhar.tv/Qkc0W
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