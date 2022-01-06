الثلوج والأمطار تغلق العديد من الطرقات

تسببت الأمطار والثلوج الكثيفة التي تساقطت بداية من صبيحة اليوم الخميس، في غلق بعض الطرقات والمحاور أمام المواطنين والمركبات.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه بولاية البيض الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين بلديتي البيض وآفلو بولاية الأغواط. على مستوى منحدر قارمي بلدية الغاسول بسبب تساقط الثلوج. كما أنه بولاية سيدي بلعباس الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي وادي السبع وتلاغ مغلق. بالضبط على مستوى بلدية الضاية بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى توخي الحيطة والحذر بعلى مستوى الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي رأس الماء ووادي السبع بسبب تساقط الثلوج.

وأضافت ذات المصالح، أن حركة السير صعبة بالطريق السيار “شرق غرب” بولاية الشلف في شطره الرابط بين ولايتي الشلف وغليزان بسبب تساقط الأمطار. كما أن الطريق الوطني رقم 22 بالضبط على مستوى بلدية بني هديل بولاية تلمسان صعب بسبب الضباب الكثيف وتساقط الأمطار.

من جهتها حذرت وحدات الدرك الوطني المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والسياقة بعقلانية. نظرا لتشكل الجليد والإنزلاقات على مستوى الطرقات. لتفادي حوادث المرور المميتة والخسائر المادية للمركبات.

أمطار رعدية غزيرة وثلوج على هذه الولايات

بالمقابل حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على الولايات الغربية للوطن نهار اليوم الخميس.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتعدى 40 ملم محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، وسعيدة.

وفي نشرية ثانية حذرت ذات المصالح من استمرار تنساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلأى 1100 متر إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس. بالإضافة إلى أن سمك الثلوج سيتراوح مابين 10 إلى 15 سنتيمتر طيلة فترة التساقط.

وأضافت ذات المصالح، أن الثلوج ستخص مرتفعات تلمسان، تيارت، البيض، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، والأغواط