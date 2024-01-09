الثلوج والجليد يشلان فرنسا

تم وضع هوت سافوا، وسافوي، وإيزير، وكالفادوس، وأورني، وإير، ومانش، وإيسون، وإيفلين، اليوم الثلاثاء. في حالة تأهب برتقالي لتساقط الثلوج. حيث تسببت هذه الحلقة الثلجية في حدوث مشكلات كبيرة على طرق إيل دو فرانس.

كما تأثرت كالفادوس، وأورني، وإير، ومانش، وإيفلين، وإيسون، وإيزير، وسافوي، وهوت سافوي، يوم الثلاثاء. بإنذار برتقالي بشأن حلقة من الثلوج والجليد.

وتعطلت حركة المرور منذ مساء الاثنين على طرق إيل دو فرانس. وتم تسجيل ما يقرب من 150 كيلومترًا من الاختناقات المرورية بعد الساعة 6:30 صباحًا.

كما تمت إضافة ثلاثة أقسام إلى منطقة يقظة الجليد والثلج البرتقالية. وهي هاوت سافوي، وسافوي، وإيزير.

وبإضافة المديريات المهددة بالفيضانات، تتأثر 11 إقليما باليقظة البرتقالية.

وتعطلت حركة القطارات في كلا الاتجاهين بين ليزيو ​​وكاين، بسبب “الظروف الجوية الصعبة”. حسبما حددت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF) على شبكاتها الاجتماعية.

وتتوقع قناة الطقس في نشرتها الأخيرة تطورا في خطر تساقط الثلوج في البر الرئيسي لفرنسا. وتقول إن الاضطراب “يتحول نحو نورماندي وبريتاني”.

للتذكير، تتأثر مناطق مانش وكالفادوس وأورني وإيسوني وإير وإيفلين باليقظة الثلجية البرتقالية حتى 12 ساعة على الأقل.