الثلوج والسيول تحاصر 7 ولايات وتغلق الطرقات

لا تزال العديد من الطرقات والمحاور مغلقة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج والأمطار الغزيرة. خاصة على الولايات الشرقية للوطن.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإنه بولاية تيزي وزو فالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بمنطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب الثلوج. و الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن مغلق بسبب الثلوج.

كما تسبب إرتفاع منسوب المياه في غلق الطريق الوطني رقم 12أ الرابط بين بلدية سيدي نعمان والطريق الوطني رقم 12 على مستوى واد سيباو بلدية سيدي نعمان. والطريق الولائي رقم 253 على مستوى فج شلاطة بلدية ايليلتن مغلق بسبب الثلوج. الطريق الولائي رقم 100 على مستوى قرية تاقمونت بلدية الواضية مغلق بسبب إنجراف التربة. الطريق الولائي رقم 250 على مستوى قرية أمغيرة بلدية آيت خليلي مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

أما بولاية البويرة فالطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة ايكوكار بلدية بشلول وتيكجدة بلدية الأصنام مغلق بسبب تراكم الثلوج. الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصحاريج مغلق بسبب الثلوج. ناهيك عن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية اغبالو،مغلق بسبب الثلوج.

وفي ولاية بجاية الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية و البويرة على مستوى منطقة أشروش بلدية لفلاي مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. والطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى بلديتي واد غير و القصر مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. كذا الطريق الولائي رقم 17 الرابط بين بلدية درقينة وقرية أغزر أفتيس مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

إنجراف التربة وارتفاع منسوب المياه يغلقان الطرقات

أما بولاية جيجل الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي جيجل وسطيف، على مستوى واد تبركوت بلدية جيملة مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 135أ على مستوى منطقة لمزارة بلدية برج الطهر مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. الطريق الولائي رقم 137أ على مستوى منطقة واد البارد بلدية سلمى بن زيادة مغلق بسبب إنجراف التربة. والطريق الولائي رقم 137 على مستوى منطقة الكبابة بلدية سلمى بن زيادة مغلق بسبب إنجراف التربة. كذا الطريق الولائي رقم 27 على مستوى منطقة العناب بلدية أولاد رابح مغلق بسبب إنهيار جسر. الطريق الولائي رقم 132 على مستوى منطقة واد الكبير بلدية أولاد عجول مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

سكيكدة الطريق الولائي رقم 130 الرابط بين بلديتي فلفلة و وعين شرشار. بالضبط على مستوى قرية غجاتة بلدية جندل سعدي محمد مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. كما أن الطريق الولائي رقم 201 على مستوى واد الصفصاف بلدية رمضان جمال مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وفي ولاية ميلة الطريق الولائي رقم 135أ بمشتة الوادية ومرج طافر بلدية ترعي باينان مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. كذا الطريق الولائي رقم 07 على مشتة أولاد عزيز بلدية تاجنانت مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. الطريق الولائي رقم 06 بمشتة القنطرة بلدية شلغوم العيد مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. كما أن الطريق الولائي رقم 03 على مستوى مشتة بوفولة بلدية شلغوم العيد مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. الطريق الوطني رقم 5أ على مستوى مشتة عين قاضي بلدية واد العثمانية مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وفي باتنة الطريق الوطني رقم 87 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة على مستوى بلديتي واد الطاقة وأريس مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 31 على مستوى بلدية فم الطوب مغلق بسبب تراكم الثلوج. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 172 على مستوى بلدية إشمول مغلق بسبب تراكم الثلوج. كذلك الطريق الولائي رقم 172 على مستوى قرية عبابسة بلدية كيمل مغلق بسبب تراكم الثلوج.

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