الثلوج والمياه المتراكمة تغلق هذه الطرقات!

تسببت التقلبات الجوية، في غلق العديد من الطرقات والمحاور بسبب التراكم الكثيف للثلوج وارتفاع منسوب المياه.

وحسب مركز الاعلام والتنسيق المروري التابع للدرك الوطني، فإن الثلوج المتراكمة أغلقت الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. والطريق الولائي رقم 253 على مستوى فج شلاطة بلدية ايليلتن.

أما الطريق الولائي رقم 100 على مستوى قرية تاقمونت بلدية الواضية فهو مغلق بسبب إنجراف التربة.

كما حاصرت المياه الطريق الولائي رقم 250 على مستوى قرية أمغيرة بلدية آيت خليلي مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. والطريق الوطني رقم 12أ الرابط بين بلدية سيدي نعمان والطريق الوطني رقم 12 على مستوى واد سيباو بلدية سيدي نعمان.

وبالنسبة لولاية البويرة، فإن الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة ايكوكار بلدية بشلول وتيكجدة بلدية الأصنام، والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية اغبالو ، فهي مغلقة بسبب تراكم الثلوج.

وبولاية جيجل، فتسبب ارتفاع منسوب المياه في غلق الطريق الولائي رقم 137أ على مستوى منطقة الكبابة بلدية سلمى بن زيادة. والطريق الولائي رقم 134 على مستوى منطقة بوحداد بلدية الشقفة.