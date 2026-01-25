الثلوج والمياه تغلق عديد الطرقات عبر 6 ولايات!

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة والثلوج الكثيفة في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر عديد الولايات.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الثلوج تسببت في غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

وبولاية البويرة، تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة أكوكار بلدية بشلول .

وفي ولاية الجلفة، الطريق الوطني رقم 01أ الرابط بين ولايتي الجلفة و الأغواط بالضبط على مستوى جسر واد الميت بلدية حاسي بحبح، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. وكذا الطريق الولائي رقم 110 الرابط بين ولايتي البليدة و تيبازة بالضبط على مستوى مركز بن حمداني بلدية بن خليل، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

أما بولاية تلمسان، الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي تيرني و سبدو بالضبط بقرية تل تيرني بلدية تيرني مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. وكذا الطريق الولائي رقم 52 الرابط بين ولايتي غليزان و مستغانم بالضبط على مستوى دوار الصالحية بلدية بني زنطيس، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.