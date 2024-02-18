الثنائي صبري ومعمري يبلغان نهائي البطولة الإفريقية للبادمنتون

نجح الثنائي الجزائري، يوسف صبري مدال، وكسلية معمري، في بلوغ الدور النهائي للبطولة الإفريقية للبادمنتون، الجارية بمصر.

وتمكن الثنائي الجزائري، من بلوغ هذا الدور النهائي، بعد فوزهم في الدور النصف النهائي على الثنائي الموريسي، نوندا، ودوس، بنتيجة (21-10)، (21-15).

ومن المنتظر أن يواجه الثنائي الجزائري، مدال، ومعمري، في الدور النهائي لهذه البطولة، الثنائي النيجيري نوزا، وألفوا.

يذكؤر أن هذا اللقاء النهائي من البطولة الإفريقيى للبادمنتون، في صنف الزوجي، والتي ستجمع الثنائ يالجزائري، بنظيرهم النيجيري، مقررة أمسية اليوم السبت.