الثنائي كسيلة وتنينة معمري يتوجان ببرونزية الدورة الدولية للريشة الطائرة

نال الثنائي الجزائري كسيلة معمري، وتنينة معمري، الميدالية البرونزية، في الدورة الدولية لمنافسة زوجي الريشة الطائرة، المقامة بدولة كازاخستان.

وحرص اللجنة الاولمبية الجزائرية، على تهنئة الثنائي كسيلة، وتنينة معمري، عبر صفحتها الرسمية، نظير تتويجهم بهذه الميدالية.

وبهذا يواصل الثنائي الجزائري، تألقهما في منافسة كرة الريشة الطائرة، بعد تتويجهما مؤخرا بلقب البطولة الإفريقية “أكرا 2023”.