الثنائي معمري يتأهل لربع نهائي البطولة الإفريقية للبادمنتون

تأهل الثنائي الجزائري كسيلة معمري، وتنينة معمري، إلى الدور الربع نهائي من البطولة الإفريقية للبادمنتون، الجارية فعالياتها بمصر.

ونجح الثنائي الجزائري في بلوغ هذا الدور، في منافسة زوجي مختلط، بعد فوزهما في اللقاء الذي جمعهم بالثنائي الأوغندي.

وأنهى كسيلة، وتنينة معمري، هذا اللقاء لصالحهما، بعد تفوقهما في شوطي هذا اللقاء بنتيجة 21-11، و 21-06.

ومن جهة أخرى، تأهل الثنائي الجزائري الآخر سيغ الدين لعرباوي، سيليا منيب، إلى الدور الـ16 زوجي مختلط، بفوزهما على الثنائي الاوغندي بنتيجة 21-14، و21-16.