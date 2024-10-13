الثنائي معمري يفوز بلقب الزوجي المختلط لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

حقق الثنائي الجزائري، كسيلة معمري، وتنينة معمري، لقب الزوجي المختلط، لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، التي اختتمت فعالياتها اليوم الأحد.

وجاء فوز الثنائي الجزائري معمري، بهذا اللقب، في هذه البطولة الدولية، بعد فوزه في النهائي الذي جمعهم بثنائي هندي.

وأنهى الثنائي كسيلة معمري، وتنينة معمري، هذه المباراة النهائية، لصالحهما بشوطين دون رد، بنتيجة (21-23)، (17-21).

يذكر أن الجزائري كسيلة معمري، وتنينة معمري، شاركا في هذه البطولة، إلى جانب 182 لاعبا ولاعبة، يمثلون 72 دولة.