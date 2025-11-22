الثّلوج تغلق عدة طرقات عبر هذه الولايات

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة التي مست معظم ولايات الوطن في غلق عدة طرقات وطنية.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني “طريقي”، أنها سجلت اليوم السبت، عدة طرقات مقطوعة بفعل تراكم الثلوج.

تيزي وزو

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

البويرة

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية اغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأصنام، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وأشار المصدر نفسه، أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور. كما نصحت مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر.

