الجائزة الوطنية للإبتكار المدرسي.. استقبال مشاريع التلاميذ المتأهلة للمرحلة الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن انطلاق المرحلة الوطنية الخاصة بتقييم مشاريع التلاميذ الفائزة على المستوى الولائي، في إطار تنفيذ الترتيبات المتعلقة بتنظيم مسابقة “الجائزة الوطنية للابتكار المدرسي” في طبعتها الأولى الموسومة “الابتكار في مجال الروبوتيك”.

وحسب بيان للوزارة، تُعدّ هذه المرحلة محطة مفصلية في مسار هذه المسابقة الوطنية. التي شهدت عبر مختلف ولايات الوطن تفاعلًا واسعًا ومشاركة نوعية عكست روح المبادرة والقدرة على الإبداع لدى التلاميذ في مجال الروبوتيك. بوصفه أحد الروافد الأساسية للعلوم والتكنولوجيات الحديثة. ومجالًا واعدًا لترقية مهارات التفكير الهندسي والابتكار التقني في الوسط المدرسي.

وتم تحديد الفترة من 08 إلى 19 مارس 2026 لاستقبال المشاريع المتأهلة إلى المرحلة الوطنية. قصد عرضها على اللجنة الوطنية المختصة التي ستتولى دراستها وتقييمها وفق المعايير المعتمدة. تمهيدًا لترتيبها والإعلان عن النتائج النهائية وتتويج الفائزين بالمراتب الأولى وطنيًا.

وتندرج هذه المسابقة ضمن الرؤية الاستراتيجية للقطاع الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في المؤسسات التعليمية. وتشجيع التلاميذ على تحويل المعارف النظرية إلى مشاريع تطبيقية ذات بعد علمي وتقني. مع تحفيز طاقاتهم الإبداعية وتعزيز روح المبادرة والتنافس الإيجابي بينهم بما يكرّس المدرسة فضاءً منتجًا للأفكار والحلول المبتكرة والقابلة للتطوير والتثمين.