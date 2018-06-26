ألغى فنان الراي “كادير الجابوني” احتفالية إطلاق ألبوم “حُلم” الذي كان مقررا مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الجابوني على صفحته الرسمية فايسبوك: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله “الحاجة فاطمة الزهراء” والدة أخونا وصديقنا الشاب نصرو”.

وبهذا المُصاب الجلل، ونيابة عن فريق عملي والشركة المنتجة لألبوم “حُلم” ممثلة في “فيلا برود”.

يؤسفني أن أعلن قرار إلغاء احتفالية إطلاق ألبوم “حُلم” الذي كان مقررا مساء بعد غد الثلاثاء.

وعليه نُنهي إلى علم السادة الفنانين ووسائل الإعلام قاطبة وكل ضيوف احتفالية ألبوم “حُلم”، عن تغيير طرأ في موعد إطلاق هذا العمل.

الذي كان ثمرة شهور من العمل، وذلك تضامنا ومشاركة لمصاب أخونا وصديقنا الشاب نصرو في وفاة الوالدة الكريمة تغمّدها الله بوافر رحمته.

وبالتالي نعلن أن يوم الثالث من شهر جويلية سيكون موعد الإحتفالية.

بينما صدور الألبوم سيوافق يوم الخامس جويلية تزامنا مع عيدي الشباب والاستقلال.

وختم قائلا: لله ما أعطى ولله ما أخذ، إلى جنة الخلد خالتي فاطيمة والصبر والسلوان لأخي نصرو وعائلة “سويدي” جمعاء.