الجاليات الجزائرية بالمهجر.. إجراءات الوزارة الأولى “مبهمة” ونطالب السلطات بإلغائها

وصفت ممثليات الجاليات الجزائرية في المهجر، الإجراءات الأخيرة المتخذة من الوزارة الأولى بخصوص الدخول للجزائر بـ”المبهمة”، و”غير معروفة”.

وطالبت ممثليات الجاليات الجزائرية ، التي يبلغ عددها 23 السلطات بأخذ مطالبها بجدية.

ويتعلق الأمر بإلغاء تراخيص دخول الجزائري لبلده بصفة رسمية، متسائلة حول تجاوز الرحلات الجوية مع الخطوط الأجنبية 10 رحلات.

ودعت الجالية السلطات، إلى تقديم تفسيرات حول سبب اختيار الوجهات الحصرية المذكورة في البيان الصادر أمس الاثنين.

كما طالبت الجالية بإلغاء الحجر الصحي للحاصلين على اللقاح وأصحاب الاختبار السلبي.

بالإضافة إلى تمكين الجالية من اقتناء تذاكر السفر مع الخطوط الأجنبية التي تملك رحلات طيران للجزائر.

واستنكرت الممثليات، إجبار المواطن على دفع ثمن حجره الصحي مسبقا دون الحاجة إليه ما يزيد تكاليف الرحلة.

وتتعلق الممثليات بكل من الدول تركا، فرنسا، اسبانيا، بريطانيا، كندا، شيكاغو، ألمانيا، قطر، النمسا اليونان، سلطنة عمان، الإمارات، ماليزيا، بريطانيا.

بالإضافة إلى السويد، الدنمارك، السعودية، النرويج، ايطاليا، كندا، تنزانيا.